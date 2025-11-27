Mãe de Ludmilla renova votos em cerimônia na Colômbia

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, aproveitou a temporada de descanso na Colômbia para reafirmar o compromisso com o marido, Renato Araújo, ex-segurança da cantora.

O casal escolheu uma praia colombiana para realizar a renovação dos votos e apostou em looks totalmente brancos para marcar o momento especial.

A cerimônia contou com juiz de paz, buquê, véu e um cenário romântico à beira-mar.

Nas redes sociais, Silvana publicou imagens do ritual e fez uma declaração apaixonada ao companheiro: "Obrigada por tudo que a gente vive, por tudo que nós somos um com o outro. Nosso amor, nossa lealdade e nosso carinho são a nossa base, o que nos mantém firmes. Te amo."

Os dois se conheceram em 2019, nos bastidores de um show de Ludmilla, quando Renato ainda atuava como segurança. Casados desde 2021, eles vivem no Rio de Janeiro ao lado da filha adolescente de Renato.