Mãe de Ludmilla comemora gravidez de Brunna Gonçalves: 'Vou ser vovó'

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, comemorou nas redes sociais que será avó. A gravidez de Brunna Gonçalves foi revelada no sábado (8), durante um show da turnê Numanice.

Silvana publicou no Instagram uma foto ao lado da filha e da nora para celebrar a novidade. “Sim, meu povo. Eu sou vovó. Agora posso gritar bem alto. Eu não consigo explicar o sentimento que há em mim neste momento. Eu sonhei tanto com esse dia, que parece que realmente está sendo um sonho mais que perfeito. Venha com muita saúde meu amor, a vovó já lhe ama muito, vai mimar, brincar, agarrar”, escreveu.

Ela ainda aproveitou a publicação para se declarar ao casal: “Eu só agradeço a Deus todos os dias pela família abençoada que o senhor me deu! Obrigada, minha filhota Ludmilla e minha norinha Brunna Gonçalves pelo presente! Eu amo vocês e amo apreciar o amor de vocês”.

Em dezembro de 2023, Brunna e Ludmilla contaram, em entrevista ao “Fantástico”, que estavam começando o processo de fertilização in vitro. Elas disseram, na época, que haviam visitado uma clínica de inseminação artificial em Miami, nos Estados Unidos.