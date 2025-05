Ludmilla publica 1ª foto de Brunna Gonçalves durante parto de Zuri

A cantora Ludmilla publicou, nesta quinta-feira (15), a primeira foto de Brunna Gonçalves no parto de Zuri. A bebê nasceu na quarta-feira (14), em Miami, nos Estados Unidos.

No registro publicado nos Stories, Brunna olha bem fundo dos olhos de Ludmilla no momento que a filha do casal está chegando ao mundo.

Após o parto, ex-BBB apareceu nos Stories contando aos seguidores que o dia do nascimento da filha tinha sido uma loucura e que ela estava em êxtase.

"Assim, sem palavras! Depois eu venho aqui contar tudo para vocês, meu relato de parto, tudo. Ela já mamou, mamou muito, inclusive. Fez coco e xixi. Linda", detalhou Brunna.

A bailarina e Ludmilla anunciaram a gravidez publicamente em novembro do ano passado, durante um show.