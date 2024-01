Lorena Alexandre deixa de ser cover de Marília Mendonça após críticas da família da cantora

A cantora Lorena Alexandre, conhecida como a cover de Marília Mendonça, declarou que não usará mais o nome da rainha da sofrência nos shows. Nas redes sociais, Lorena chegou a discutir com a mãe e o irmão de Marília, Ruth Moreira e João Gustavo, por se intitular dessa maneira. Os familiares da sertaneja nunca autorizaram o título com o nome da artista e não gostavam desse uso comercial.

Conforme o portal Fofocalizando, Lorena já retirou a identificação, mas detalhou que continuará cantando as músicas de Marília nos shows. Ela também realiza diversas modificações físicas para se parecer mas com a artista. Ela usa penteados, roupas e óculos parecidos com os utilizados por Marília Mendonça.

Caso ela cante uma música da Marília nos shows, deve pagar um valor extra, destinando a verba para pessoas envolvidas nas composições, como os produtores, familiares e produtores da artista.

Utilizando a identificação de cover da sertaneja, Lorena já se apresentou no programa Hora do Faro, na Record; no Encontro com Patrícia Poeta, na TV Globo, e no Faustão, na Band.