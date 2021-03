O sertanejo Leonardo se pronunciou no Instagram sobre a morte do assessor Passim, na manhã desta sexta-feira (5). Ele teria falecido após realizar disparos acidentais ao manusear uma arma de fogo na fazenda do cantor. Nilton Rodrigues trabalhava no meio musical há cerca de 30 anos.

"Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas, minha segunda voz da vida! O cara mais adorado e amado que conheço, estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida", escreveu o sertanejo na rede social.

Ainda na publicação, Leonardo comentou a dificuldade em aceitar a partida do amigo. "Deus meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos, a esposa Vânia e os filhos Hugo e Igor que ele tanto amava, os irmãos. Ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia".





A dinâmica do acidente

Conforme informações da TV Anhaguera, afiliada da TV Globo em Goiânia, os disparos foram feitos com uma glock 380. Passim teria ferido o punho e depois a perna esquerda, às 2h da madrugada de quinta-feira (4). Ele estava no quarto e teria ido ao banheiro conter a hemorragia, mas não conseguiu. Havia outras pessoas na fazenda, inclusive o Leonardo, mas os quartos são distantes uns dos outros. Ele foi encontrado só depois do meio-dia no banheiro.

"Chegamos a uma conclusão preliminar de que a morte decorreu de um manuseio incorreto da arma de fogo. A conclusão das investigações, evidentemente, depende de da oitivas das pessoas que lá estavam e também dos laudos periciais", declarou o delegado Kléber Toledo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) em entrevista.