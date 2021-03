Assessor de Leonardo morre em fazenda do cantor em Goiás

Um assessor do cantor Leonardo morreu atingido por um disparo de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (4), na fazenda Talismã, que pertence ao sertanejo, situada em Jussara, no Noroeste de Goiás. A equipe do artista informou que a causa da morte de Milton Rodrigues, conhecido como Passim, foi acidental, porém as circunstâncias ainda não foram esclarecidas. As informações são do G1.

Nas redes sociais, o filho de Leonardo, Zé Felipe, publicou vídeo com Passim e escreveu "não dá para acreditar", fazendo menção à perda do amigo.





Também nas imagens, Zé Felipe e Passim brincam juntos e o também cantor pede para que o amigo não morra nunca. "Se você morrer, eu desenterro você e ponho em pé de novo", fala Zé Felipe.

Legenda: Zé Felipe posta vídeo com Passim e lamenta morte do amigo em Goiás Foto: Reprodução/Instagram

Luto

A noiva de Zé Felipe, Virgínia Fonseca, postou nos Stories da rede social Instagram uma imagem de luto, lamentando a morte de Passim.

"Infelizmente perdemos uma pessoa muito especial para nós. Que Deus conforte a família. Vamos sentir sua falta Passim", escreveu.

Legenda: Virginia Fonseca, noiva de Zé Felipe, posto imagem de luto em rede social sobre morte do Passim Foto: Reprodução/Instagram