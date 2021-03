Esposa do cantor Leonardo lamenta morte de Passim, assessor de sertanejo: 'Estamos sem chão'

Poliana Rocha, jornalista e esposa do cantor sertanejo Leonardo, publicou nas redes sociais uma homenagem ao assessor e amigo Nilton Rodrigues, conhecido no meio musical por Passim. De acordo com a Polícia-Técnico Científica (PTC) informou ao G1, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo. A assessoria de imprensa do artista sertanejo informou que a morte foi acidental.

“Nosso ‘Rambo’, amigo, irmão, companheiro, secretário, filho, fiel escudeiro e muito mais partiu. Estamos um caco, só frangalhos! Amanhã falo com vocês. Estamos sem chão. A vida hoje ficou cinza”, escreveu Poliana em stories. Em "textão" publicado no feed da rede social a companheira de Leonardo falou da saudade que o amigo deixará. "Sabe, sempre acredito nos propósitos de Deus, mas quando se trata de uma fatalidade, o coração espedaça. E agora? Como ficará nossa pescaria já marcada para semana que vem? Sem você não vou. Vai ser sem graça!".

Veja lembranças de Poliana com Passim:



Poliana disse ainda que ficaram "lindas e preciosas lembranças", mas que "com elas ficará eternamente grudada esta saudade que hoje fere minha alma".





Passim trabalhava no meio artístico há cerca de 30 anos. Nas redes sociais, a família republicou outras homenagens de conhecidos do assessor que lamentaram a partida dele.