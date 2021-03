Filho de Passim, assessor de Leonardo, presta homenagem ao pai nas redes sociais

Hugo Rodrigues, filho de Passim — assessor do cantor Leonardo — publicou um texto em homenagem ao pai, na madrugada desta sexta-feira (5). Nilton Rodrigues trabalhava no meio musical há cerca de 30 anos. Segundo a Polícia-Técnico Científica (PTC) informou ao G1, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo. A assessoria de imprensa do artista sertanejo informou que a morte foi acidental.

"Nós deixou tão de repente pai. Não tivemos tempo nem de nós abraçarmos, nem de te falar um último 'eu te amo', como falávamos todo dia. Sempre falei para o senhor: 'se eu fosse a metade do homem que você é eu já era um filho realizado'. Pode ter certeza meu pai, que você deixou um legado lindo, uma família linda que sempre vai te carregar no coração por onde formos", escreveu o filho de Passim na rede social.





Ainda na postagem, Hugo Rodrigues lamentou o fato de não ter dado um neto ao pai em vida e que dará nome dele a um futuro filho. "Não tive o honra de te dar um neto para te chamar de vô, mas pode ter certeza que quando vim, era terá o seu nome.Nossa trajetória não acabou aqui pai, eu vou te encontrar ainda. Me espera meu velho. Te amo e sempre vou te amar, o homem com o coração mais lindo que tive a honra de compartilhar a minha vida. Te amo, hoje e sempre. Vai com Deus, papai".

No Instagram de Passim, o filho publicou vídeo do pai cantando "Paixão Proibida" de Teodoro e Sampaio, ao som e segunda voz de Leonardo. "Estou postando essa música aqui para o meu pai, que era a que ele mais gostava de ouvir e cantar. Sempre quando estávamos juntos tomando uma ele pedia: 'coloca aquela meu filho' e sempre era essa. Deixo essa linda lembrança de você aqui papai".

Assista: