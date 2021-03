Assessor de Leonardo sofreu disparos acidentais no punho e na perna, diz polícia

O assessor do cantor Leonardo, Nilton Rodrigues, conhecido por Passim, sofreu lesões por arma de fogo no punho e na perna esquerda, na madrugada de quinta-feira (5). De acordo com informações da TV Anhaguera, afiliada da TV Globo em Goiânia, os disparos foram feitos com uma glock 380 por volta das 2h. O acidente ocorreu em um quarto da fazenda de Leonardo em Jussara, no oeste de Goiás. O assessor teria ido ao banheiro conter a hemorragia, mas não resistiu.



Havia outras pessoas na fazenda, inclusive o sertanejo Leonardo, mas devido aos quartos serem distantes uns dos outros ninguém teria ouvido nada. O corpo de Passim só foi encontrado ao meio-dia no banheiro. Ele trabalhava no meio musical há cerca de 30 anos.





A Polícia Civil informou que, de acordo com as apurações preliminares que fez com pessoas que estavam no local, o sertanejo sentiu falta da vítima e, quando não conseguiu entrar na suíte em que ela estava, mandou funcionários arrombarem a porta.

O delegado Kléber Toledo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), declarou em entrevista que os residentes na fazenda de Leonardo serão ouvidos pela polícia. "Chegamos a uma conclusão preliminar de que a morte decorreu de um manuseio incorreto da arma de fogo. A conclusão das investigações, evidentemente, depende de da oitivas das pessoas que lá estavam e também dos laudos periciais".

A Polícia Civil investiga procedência de arma apreendida no local do ocorrido.

Partida com homenagens

Passim atuava no meio artístico há cerca de 30 anos. Ele era casado e tinha dois filhos. Ele era conhecido por vários nomes do sertanejo. No Instagram, o cantor Gusttavo Lima publicou: “Vai com Deus, meu irmão. Você sempre será fora do sério”.

A esposa de Leonardo, a jornalista Poliana Rocha, escreveu nas redes sociais sobre a companhia de Passim e a falta que ele fará: “Nosso ‘Rambo’, amigo, irmão, companheiro, secretário, filho, fiel escudeiro e muito mais partiu. Estamos um caco, só frangalhos! Amanhã falo com vocês. Estamos sem chão. A vida hoje ficou cinza”, escreveu.

A assessoria do cantor Leonardo ainda não divulgou informações sobre velório e enterro.