Laudos da morte da Paulinha Abelha apontam morte por meningoencefalite, diz programa de TV

Os laudos da morte da cantora Paulinha Abelha, artista da banda 'Calcinha Preta', apontam que uma das possíveis causas do falecimento da sergipana seria uma meningoencefalite, segundo informou matéria do "Domingo Espetacular" da TV Record.

Até então, a família da cantora ainda não havia informado quais as causas diagnosticadas nos exames conduzidos pela equipe médica que acompanhou o caso de Paulinha. "É muito difícil chegar aqui, olhar, querer deitar e lembrar dela. Eu não consigo mais, não durmo direito", revelou o marido da artista, Clevinho Santos, que lamentou o falecimento da cantora.

Inflamação generalizada

Segundo os laudos, um processo inflamatório generalizado em múltiplos órgãos foi o que levou Paulinha a ser entubada e levada a uma Unidade de Tratamento Intensiva (UTI). Após dias de internação, a morte dela foi confirmada no último dia 23 de fevereiro.

Uma inflamação no cérebro e nas membranas que o revestem também foi apontada pelos relatórios, o que, segundo especialistas, pode indicar infecções fúngicas, bacterianas e até parasitárias. Entretanto, nenhuma infecção desse tipo foi vista no corpo de Paulinha.

Além da meningoencefalite, a cantora também teve hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

Tempestade medicamentosa

Os laudos da morte de Paulinha também vieram acompanhados de exames toxicológicos realizados no corpo da cantora.

Junto com as prescrições médicas da artista, foi vista a presença do Venvanse, remédio utilizado para Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH). Entre os efeitos adversos do medicamento, está a perda do apetite.

"Ela tinha uma verdadeira psicose com a questão do emagrecimento, até porque ela tinha essa questão da retenção líquida", comentou Bell Oliver, companheiro de banda de Paulinha na 'Calcinha Preta'.

Segundo os médicos, então, Paulinha pode ter passado por uma hepatite medicamentosa. Porém, ainda não se sabe qual problema teria se manifestado primeiro, o neurológico ou hepático.

