Juliette lança versão acústica de 'Meu Pedaço de Pecado' de João Gomes; assista

Um dos sucessos do cantor João Gomes acaba de ganhar uma versão acústica na voz da ex-BBB Juliette. Nesta quarta-feira (3), ela lançou clipe no YouTube da interpretação do hit do cantor pernambucano "Meu Pedaço de Pecado".

No cenário da produção audiovisual, fundo branco carregado de velas. Marcado por uma rima rápida na voz de João Gomes, a canção "Meu Pedaço de Pedaço" ganhou cadência lenta na voz da paraibana.

Assista:

O clipe faz parte do projeto "Live Sessions". Ela já lançou também "Bença", composição de Dann Costara e Juzé.

Amizade com pernambucano

A paraibana Juliette não esconde ser fã de João Gomes. Em outubro deste ano, os dois conversaram por um longo período por meio de uma live no Instagram.

Na transmissão, assistida por 99 mil pessoas simultaneamente, Juliette disse ver muitos dos amigos e familiares na figura de João Gomes — pela forma como ele fala.

