João Gomes e Juliette cantam juntos em live no Instagram

O pernambucano João Gomes e a paraibana Juliette Freire movimentaram as redes sociais, na noite desta sexta-feira (8). Em comemoração ao "Dia do Nordestino", ela entrou em contato com algumas personalidades da região. O cantor foi um dos agraciados com a chamada pelo Instagram da ex-BBB.

Na transmissão, assistida por 99 mil pessoas simultaneamente, Juliette disse ver muitos dos amigos e familiares na figura de João Gomes — pela forma como ele fala. Reconhecendo ser nova no mundo artístico, a paraibana aproveitou o encontro virtual e deu um conselho para o amigo nordestino.

Assista:

"Estude muito. Não esqueça de rezar nem um dia, por que é dessa forma que a gente se protege. Continue cantando muito. Não solte sua fé, nem a pau. Não solte sua verdade. Não se venda por nada, por que não vale a pena", declarou Juliette.

No bate-papo, os nordestinos falaram sobre trabalho, fé e cantaram juntos o sucesso "Meu Pedaço de Pecado".

No final da conversa, João Gomes chamou Juliette de gata. Ela retribuiu chamando ele de fofo.

