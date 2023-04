Jovem que disseminou fotos de Marília Mendonça no IML apresentou documento falso ao ser preso

André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, detido na segunda-feira (17) por divulgar fotos da cantora Marília Mendonça e outros famosos mortos, apresentou documento falso durante a prisão, segundo informações da coluna 'Na Mira', do Metrópoles.

No momento em que foi abordado por agentes da Polícia Civil do DF (PCDF), ele mostrou o CPF de uma terceira pessoa. Fellipe foi preso por vilipêndio de cadáver, documento falso e crimes de discriminação e preconceito.

Nesta terça-feira (16), o jovem teve sua prisão preventiva decretada, após audiência de custódia, no Distrito Federal. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda.

Felipe mantinha um perfil no Twitter, por onde disseminava arquivos de vídeo envolvendo acidentes trágicos e tinha personalidades artísticas como vítimas. O autor chegava a debochar das tragédias em postagens na rede social.

A pena para o crime de vilipêndio de cadáver, crime de humilhação e desrespeito contra cadáver, pode variar entre um a três anos de prisão com pagamento de multa, segundo o artigo 212 do Código Penal.

Perfis que publicam essas imagens também podem violar as diretrizes e termos de uso das plataformas, que podem remover o conteúdo considerado ofensivo. Se não o fizerem, a família pode acionar a Justiça.

VAZAMENTO DAS FOTOS DE MARÍLIA

Na última quinta-feira (13), as fotos da autópsia do corpo de Marília Mendonça vazaram, e a equipe da cantora sertaneja se pronunciou, dizendo que estava "chocada" com o conteúdo.

Mãe de Marília, Dona Ruth se pronunciou, na sexta-feira (14), sobre o vazamento das fotos do corpo da filha. Em pedido para que imagens não sejam compartilhadas, ela afirmou que as redes não podem ser "terra sem lei". "Não respeitam a memória, não respeitam a dor da família", disse, ressaltando que toda a família está chocada.

O irmão da cantora, João Gustavo, relatou no mesmo dia que voltou a sofrer pela morte da irmã por conta do vazamento. "Estou revivendo tudo que passei, estou mal e completamente arrasado, peço que colaborem denunciando esses monstros que não tem nenhuma empatia pelo próximo! A justiça será feita da forma correta", escreveu no Twitter.