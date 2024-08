Jorge e Mateus fazem parceria com Henrique e Juliano e lançam primeira música juntos; veja

A dupla sertaneja Jorge e Mateus se uniu a Henrique e Juliano em um novo feat. Intitulada "Xonei", a música fala sobre uma pessoa que está se apaixonanda.

A composição é de Henrique Alves, Marcus Medina, Higor Netto, Thales Melo e Joquitan. A faixa tem 2m34s de duração.

Veja também É Hit Taty Girl é reconhecida por músico de rua em Portugal e faz apresentação surpresa É Hit Zezé Di Camargo e Luciano ficam em camarins separados e não se falam antes de show no RJ, diz jornal

"Xonei" chegou às plataformas de streaming na quinta-feira (15). Já o clipe foi lançado nesta sexta-feira (16), no YouTube, e conta com mais de 280 mil visualizações.

Nas redes sociais, os artistas se referiram à canção como "o maior lançamento do ano".

Veja a letra:

Ai ai ai meu coração

Não, não, não

De novo não

Eu tô com frio na barriga

E a mão tá suando

Eu tô secando na camisa

Tá me desconcentrando

Cada vez que ela me olha

Cada jogada de cabelo mata três

Eu, meu coração

E o plano de não me envolver mais uma vez

Eu tô com medo de me apaixonei

Xonei, Xonei

Eu tô com medo de me entreguei

Me entreguei, me entreguei

Tava com medo de deixar rolar

Deixei, deixei

Foi só pegar, me apeguei