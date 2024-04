Jogador de futebol confirma romance com Pabllo Vittar

O zagueiro Polidoro Júnior confirmou que já teve affair com a cantora Pabllo Vittar. A revelação em áudio foi divulgada pelo jornalista Leo Dias neste domingo (21), após entrevista da cantora que disse ter se relacionado com um jogador, mas escondeu o nome.

"Não tem muito o que falar, a Pabllo eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar", disse Polidoro ao confirmar a identidade.

No sábado (20), Pabllo foi entrevistada pelo programa Sabadou com Virginia, do SBT. A cantora foi questionada sobre com qual famoso ela já se relacionou.

"Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol. (...) Eu não posso dizer (detalhes). Se não fica muito fácil, mas ele é mais alto que eu", brincou artista.

Polidoro Júnior atua no clube US Ivry, na França, e já se relacionou com as cantoras Jojo Todynho e Karol Conká. Ele é mineiro e tem 27 anos.