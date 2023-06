João Gomes e Ary Mirelle revelam novo nome para o primeiro filho

O cantor João Gomes e a namorada, Ary Mirelle, compartilharam com os fãs nas redes sociais os nomes que planejam dar ao primeiro filho. Ainda sem saber o sexo da criança, o artista havia afirmado ao jornalista Caco Barcellos, no programa Profissão Repórter transmitido nessa terça-feira (27), que o possível nome, se fosse menino, seria Pedro. Já se nascesse uma menina, seria Aurora.

Em publicação no Twitter nesta sexta-feira (30), no entanto, o pernambucano parece ter mudado de ideia em relação ao nome masculino. Segundo ele, o filho irá se chamar Jorge. Ainda no post, ele seguiu com a escolha de 'Aurora' para a bebê. "Nem falei ainda… Mas se for menino vai ser Jorge… E se for menina Aurora", avisou João.

Ary também comentou sobre os possíveis nomes no Instagram. "Se eu for uma menininha, vai ser Aurora. E se eu for menininho, papai já escolheu meu nome, galera, agora tá tudo certo", disse ela, acrescentando que Jorge foi escolha do cantor.

A jovem ainda explicou o significado dos nomes para justificar a escolha aos fãs. "Jorge é guerreiro, determinado e seguro de si. Aurora, por sua vez, quer dizer "nascer do sol, raiar do dia, que brilha como o ouro", disse.

João Gomes e Ary Mirelle pretendem fazer a festa do casório na roça antes do herdeiro ou herdeira dos dois vir ao mundo. O casal também revelou que irá fazer um chá revelação para oficializar a escolha do nome.