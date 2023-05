João Gomes diz que sofreu quando estava solteiro e que fez músicas para Ary Mirelle

Após reatarem a relação, um mês depois do término, João Gomes e Ary Mirelle fizeram uma live juntos, na quinta-feira (11). O cantor contou como foram os dias longe da namorada.

“Ela me pegou no sentimento, tá ligado? Ela ficava entrando na live. Você fazia de ruim, né, velho? Sabia que eu ia ficar nervoso”, disse ele.

João ainda afirmou que fez músicas para a namorada durante o período que estavam separados. “Cabra quando tá sofrendo faz música. Eu começava a cantar a música dela quando eu estava na bad. Fiz música, velho”.

Nos Stories, também na noite de ontem, o cantor apareceu muito feliz. “É isso mesmo. Fico tentando fingir naturalidade aqui e tal, contar minhas coisinhas… mas é isso mesmo. Graças a Deus”.

Em seguida, João Gomes surgiu cantando a música “Minha Cura”, de MC Cabelinho. “O que que aconteceu? Tudo mudou quando ela apareceu. Tentei escapar, mas a paixão pegou. Nossa vibe, nosso beijo combinou”.

Farpas

Durante o término do casal, Kátia Gomes, mãe do artista, assumiu que não se dá bem com a nora. A empresária chegou a dizer em um podcast que Ary agia de maneira de "ciumenta, imatura e preguiçosa" quando estava perto do artista.