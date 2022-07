João Gomes diz que Maísa o pediu para dar uma 'maneirada' nas brincadeiras sobre romance

O cantor João Gomes, de 19 anos, revelou que a apresentadora Maísa Silva, 20, pediu para ele dar uma "maneirada" nas brincadeiras sobre os rumores de um relacionamento entre os dois, pois o assunto estava ficando "sem controle".

O dono do hit "Eu tenho a senha" e "Dengo" disse que conheceu Maísa no ano passado durante uma apresentação dele em São Paulo. Desde então, eles começaram uma relação de amizade.

"Depois do show, ela me mandou mensagem no Instagram falando que tinha achado massa uma pessoa da minha idade cantando e fazendo sucesso igual a mim, me passando uma energia muito boa com o que ela escreveu", lembrou.

Repercussão

Ao responder o direct, João percebeu que já havia mandado uma mensagem se "declarando" para ela em 2017. Quando se aproximou, de fato, da apresentadora, os dois começaram a fazer uma "brincadeira interna".

"Ela veio me zoar falando que se eu falava gostar dela tinha que, no mínimo, dedicar uma música. Quando lancei meu álbum novo, falei: "Vai ser essa, ok?". E aí ela postou um storie escutando a canção. Encomendei a blusa e gravei o vídeo. Mas foi tudo avisado antes, ela riu bastante disso".

Contudo, o suposto romance teve uma repercussão maior, o que a fez pedir para ele dar uma "maneirada" porque o público poderia estar levando a história para o "lado romântico".

"Todo dia eu mandava mensagem para a Maísa e perguntava se tava tudo bem. Um dia ela pediu para dar uma maneirada, pois tudo ficou sem controle, aí paramos com a brincadeira. A galera não entende a história, que é de amizade, então acaba levando para o lado romântico mesmo".