Isabele Temoteo revela raras fotos de Xand Avião no Dia dos Namorados: 'Primeira viagem'

A esposa de Xand Avião, Isabele Temoteo, publicou uma homenagem de amor para ele, com duas fotos raras, no Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12). "Ele nunca deixou eu postar, porque tinha vergonha da sunga, mas falei que com 20 anos desse dia eu postaria", escreveu.

Na legenda, revelou que as imagens mostram a primeira viagem que fizeram oficialmente como namorados. O destino foi Beberibe, no Ceará. "Nunca vou esquecer desse dia. Ele com cabelo grande, eu com mechas pink no cabelo, eu com 21 anos, Ele com 22… E depois de 20 anos, olha o quão longe nós chegamos, meu amor!".

"Nos nossos planos já sabíamos que chegaríamos aqui algum dia, né?! Mas não imaginávamos que seria além do que sonhávamos". Isabele Temoteo Esposa de Xand Avião

"Fico feliz por nós, por não termos dado ouvidos, fico pensando em tudo que teríamos perdido se não tivéssemos entregado nas mãos de Deus nossa vida, nosso relacionamento, nosso futuro…", acrescentou.

Ela ainda pediu para Deus seguir abençoando a caminhada e os planos deles. "Que a gente siga firmes e fortes um ao lado do outro. Te amo", acrescentou.