Gusttavo Lima posta foto do físico e canela fina chama atenção

O cantor Gusttavo Lima publicou no Instagram, na quarta-feira (2), uma foto sem camisa, onde é possível ver seu físico e músculos. No entanto, outra parte do corpo do artista chamou a atenção dos seus seguidores: suas canelas.

Nos comentários da postagem, esse detalhe não passou despercebido. “É, nego duro… Nós podemos fazer o que for, nossas canelas não engrossam não”, escreveu o ex-BBB e cantor Rodolffo.

“Gente fina, começando pelas canelas”, publicou uma seguidora. “Depois dos Cambitos da Rainha, veio aí os Cambitos do Embaixador”, acrescentou outro, em referência à série da Netflix. “Canela de sabiá”, escreveu mais um.

A postagem de Gusttavo Lima, em 24 horas, já tem mais de 15 mil comentários.