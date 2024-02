Gloria Groove traz Xuxa como vilã em clipe 'Modo Xuxa'; produção será lançada nesta quinta-feira (8)

A cantora Gloria Groove lança, nesta quinta-feira (8), uma nova produção audiovisual. Em homenagem à rainha dos baixinhos, a drag produziu o clipe "Modo Xuxa". A música leva um misto de trap e rap.

O clipe de "Modo Xuxa" vai ser disponibilizado no canal de Gloria Groove no YouTube. Em vídeo, ela surge em um mundo virtual, visitado por meio de um óculos de realidade aumentada.

Escute a canção:

O destaque do clipe é a presença de Xuxa como uma vilã intergaláctica. Outras referências da juventude dos anos 1980 e 2000 são presentes, como o jogo "Guitar Hero" e a boneca da apresentadora.

Além de Xuxa presente no clipe, Gloria Groove soma ainda looks semelhantes ao que a apresentadora usava em antigos programas. O personagem Txutxucão também ganhou uma versão, o peludão

Em coletiva de imprensa, na tarde desta quarta-feira (7), Gloria falou da paixão por Xuxa — desde os sete anos. " Eu ganhei um Ted, o polvo, aos sete anos. Eu andava com ele o tempo todo. Aquele universo dela sempre me chamou atenção".

Gloria também explicou que foi a própria Xuxa quem sugeriu como seria a entrada dela no clipe. "Eu liguei pra ela, e logo topou de cara. Queria participar de várias formas".

Com o lançamento do clipe, em pleno Carnaval, Gloria faz homenagem à Xuxa. A música deve compor o repertório de apresentações de Gloria em apresentações nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

A produção musical é assinada por Gloria Groove, Pablo Bispo, Ruxell, Multi e Tapsounds. O trabalho é uma faixa bônus do álbum "Futuro Fluxo".

Projeto futurista

O repertório de "Futuro Fluxo" conta com 13 faixas e participações especiais de Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla, Thiago Pantaleão e outros.

O álbum caiu nas graças do público já nos primeiros minutos de lançamento e entrou para a lista dos mais ouvidos do Brasil.

Com isso, Gloria Groove alcançou o status de ser uma das únicas artistas pop brasileiras com dois álbuns presentes nos rankings do Spotify Brasil, por várias semanas consecutivas.