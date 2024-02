Conheça 8 músicas que vão tocar bastante no Carnaval 2024; veja lista

Com a chegada do Carnaval, artistas de diferentes segmentos tentam garantir um espaço entre as músicas mais ouvidos do período carnavalesco. A disputa fica ainda mais acirrada — entre os nomes do axé — pelo topo dos aplicativos de streaming de música.

De olho nos hits, a plataforma de vídeos Kwai fez um ranking das sete músicas que estão em alta no app. As canções devem fazer parte do repertório dos principais nomes da música no Brasil.

Veja ranking:

1. 'Poc Poc', de Pedro Sampaio

O cantor e DJ Pedro Sampaio lançou o funk no final de 2023 para contar sobre um assunto particular, a própria bissexualidade. O clipe da faixa também é muito sensual e traz o artista rodeado de homens e mulheres, entre elas a atriz Deborah Secco.

2. 'Macetando', de Ivete Sangalo e Ludmilla

Diva do Carnaval baiano, Veveta se juntou com Ludmilla para criar um hit misturando axé com funk. O resultado é uma música de letra chiclete e empoderada, que deu liga e já caiu no gosto dos brasileiros. A canção já é considerada por muitos portais especializados como sendo o hit do Carnaval.

3. Perna Bamba, de Parangolé e Leo Santana

A música marca o reencontro da banda Parangolé com Léo Santana, que já foi vocalista do grupo entre 2008 e 2014. Trata-se de mais uma aposta na mistura entre axé e pagode e faz referência ao mega clássico latino “La Bamba”, lançado em 1958 pelo norte-americano Ritchie Valens.

4. Maliciosa, de Ludmilla

2024 parece que será mesmo o ano de Ludmilla. Além de ter uma participação confirmada no megafestival norte-americano Coachella, a funkeira se prepara fala lançar o disco Numanice #3, que chega às plataformas no fim de fevereiro. O primeiro single desse novo trabalho é "Maliciosa", faixa que presta homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em 2021. "Desce mais um chopp garotin, Marília Mendonça no radin", canta Ludmilla no fim da canção.

5. Dia de Fluxo, de Ana Castela e Ludmilla

A Lud Não para: uma de suas novas parcerias, dessa vez inédita, é com Ana Castela, um dos maiores nomes do sertanejo moderninho no Brasil. Juntas, as duas contam com mais de 30 milhões de ouvintes mensais somente no Spotify. Em "Dia de Fluxo", elas apresentam uma mistura entre funk e sertanejo certeira, que mostra como as duas transitam com facilidade sobre diferentes gêneros.

6. Maria Mariah, de JC no Beat, DJ F7, Mc Meno Dani e Silva Mc

Sucesso não somente no Brasil, mas também em países como Portugal, Paraguai e Uruguai, a música dos jovens produtores JC No Beat e DJ F7 está estouradíssima e já pintou no topo de paradas importantes por aqui, como o Top 50 Brasil do Spotify. Funk dançante e sensual, a faixa tem quase 100 milhões de visualizações no Kwai.

7. FlashBack, de Marvilla e Léo Santana

A jovem pagodeira Marvilla, de apenas 24 anos, também lançou uma faixa que mira o sucesso no Carnaval. Para dar um toque de axé ao tradicional pagodinho, chamou um hitmaker expert, o baiano Léo Santana, e o resultado foi um hit com grande potencial para animar os eventos carnavalescos.

8. Falta de Mim, de Ludmilla e Mari Fernandez

Novo single de Numanice #3 lançado no fim de janeiro, a faixa foi composta por Ludmilla e investe em uma mistura das boas, na qual gêneros como pop, pagode e piseiro se encontram. Quem traz o toque do forró é a cearense Mari Fernandes, fenômeno do estilo no Brasil.