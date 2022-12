Gloria Groove faz show na Farofa da Gkay após Anitta cancelar apresentação

A cantora Gloria Groove foi anunciada como uma atração surpresa desta quarta-feira (7) na Farofa da Gkay. O show foi confirmado após Anitta cancelar a apresentação por problemas de saúde.

A informação foi confirmada nas redes sociais do evento. "Meu povo e olha quem é a atração surpresa e vai arrasar e dar o nome hoje no último dia da farofa, ela mesma Glória Groove", diz o comunicado.

"Estamos ansiosos pelo show dela que com certeza vai ser tudo!!! Vem Lady Leste", finaliza a publicação. Esta é a última noite do evento, realizado no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Os três dias de festa contam com apresentações musicais dos principais artistas brasileiros. O primeiro dia teve shows de Pedro Sampaio, Pabllo Vittar e Luísa Sonza. No segundo dia, passaram pelo palco Matuê, Wesley Safadão e Léo Santana.

Além de Glória Groove, Ivete Sangalo e Simone Mendes também devem cantar na noite desta quarta-feira (7).

Aniita cancela show

Anitta foi internada nesta quarta-feira, pela segunda vez no mês dezembro. O aviso foi feito pela assessoria de imprensa da cantora nas redes sociais, que não deu mais detalhes do estado de saúde da cantora.

No dia 1º de dezembro, a cantora havia dado entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o que foi confirmado na ocasião por sua assessoria, mas também sem muitas explicações do motivo.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit