Gabriel Diniz deixou mensagens em diário sobre planos para o futuro, diz pai

Mais de quatro anos após a morte do cantor Gabriel Diniz, o pai do artista, Cinzinato Diniz, revelou algumas mensagens que estavam escritas no diário de Gabriel. As anotações estavam juntas ao artista quando o monomotor caiu na divisa entre Bahia e Sergipe em 27 de maio de 2019.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, Cinzinato contou que não deu muita importância aos cadernos encontrados nos destroços pela polícia. Porém, essa situação mudou enquanto ele mexia nas lembranças de seu filho, ainda guardadas em casa, e decidiu ler o que Gabriel havia escrito.

"Fiquei tão desorientado que não li a capa. Depois que eu li: 'até então'. É como se ele entendesse que tudo tinha que ser muito rápido", disse Cinzinato ao lembrar da frase: "o melhor ano da minha vida até então", que estava na capa do diário de Gabriel.

ANOTAÇÕES

Nos cadernos, o cantor anotava seus sonhos, projetos profissionais, planos para o futuro, composições musicais, seu desejo em ser pai e, sobretudo, os motivos pelos quais era grato.

"Chamou minha atenção o ato de gratidão. Ele tinha rotina de colocar '30 motivos de gratidão'. Sou grato por minha saúde, sou grato pelo meu dom, sou grato pela minha banda, sou grato pela minha mãe, sou grato pelo meu pai, sou grato pela mina irmã, sou grato pela minha casa. É muito bacana relembrar esses detalhes", disse o pai do artista.

Na parte mais pessoal do cantor, Cinzinato revelou que o filho pretendia casar em 2025 e ter três filhos: uma menina e dois meninos. Já na parte profissional, Gabriel tinha o sonho de melhorar o inglês para evoluir para uma carreira internacional e ter o próprio avião para perder menos tempo e ter mais conforto do que os voos comerciais.

Os cadernos com as anotações do cantor continuam guardados com cuidado pela família - que preservam a caneta, na espiral, da mesma forma como Gabriel deixou.

RELEMBRE O CASO

Gabriel Diniz morreu aos 28 anos, em 27 de maio de 2019, quando o avião monomotor em que ele estava caiu na divisa entre a Bahia e o Sergipe. Ele havia se apresentado em Feira de Santana, na Bahia, e ia para Maceió, comemorar o aniversário da namorada.

Segundo o pai do cantor, a viagem estava originalmente planejada para ser realizada de carro, mas devido à pressa de Gabriel, ele preferiu ir de avião.