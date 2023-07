Taty Girl surpreende fãs ao se apresentar em show vestida de 'Barbie' em Sobral; assista

A cantora cearense Taty Girl surpreendeu os fãs que acompanharam o show dela na cidade de Sobral (CE), na última quinta-feira (20). De bota, saia e colete rosa, a loira chamou atenção com o look inspirado na personagem Barbie.

"Só pra deixar meu feed rosinha", brincou a cantora em postagem. Ainda em publicação, ela soltou: "Fui bem barbiezinha, né?".

Veja cantora no palco:

Taty Girl brincou em vídeo ao sair de elevador desfilando e indo ao palco do evento. Nos comentários de postagens, os fãs chegaram a comentar com humor: "A Barbie que eu gosto canta forró".

Cantora já era chamada de Barbie pelos fãs antes de filme

Desde os anos 2000, Taty Girl é chamada de Taty Girl. O nome artístico surgiu por causa de uns dos amores da cantora. "Eu sempre fui apaixonada por rosa", explicou ela em entrevista ao Gshow, em 2015. "Na época em que a Kelly Key lançou a música ‘Barbie Girl’, eu já coloquei no repertório porque achei a minha cara", acrescentou a artista.

Em 2023, pelas madeixas ainda mais loira, um feed com looks marcantes no Instagram, Taty Girl teve o apelido de Barbie ainda mais reforçado pelos fãs nas redes sociais.

Além disso, a forrozeira passou por diversos procedimentos estéticos e mudou bastante a aparência, desde os anos 1990, quando começou a cantar em bandas de forró. O cabelo em tom loiro foi um dos poucos aspectos que ela leva até hoje.