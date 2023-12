Filho de Zé Neto e Natália Toscano sofre acidente em casa e passa por cirurgia

A influencer Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, compartilhou com os 3,3 milhões de seguidores um susto que levou ao receber a notícia de que o filho José, de 6 anos, havia se acidentado em casa, nessa quinta-feira (21).

"Gente, falei com vocês, entrei em reunião, saí da reunião rapidinho, já era dez para meio-dia e falei: 'bom, vou dar um pulo na loja, porque preciso buscar um negócio e volto para almoçar'. Nesse meio tempo, estou na loja e recebo uma ligação da Pri, que é a babá das crianças, assim: 'Ná, o José sofreu um acidente'. Meu coração já veio aqui. 'O que aconteceu, Pri?'. [E ela respondeu:] 'Um amiguinho enroscou ele no anzol. Vou te mandar uma foto'. E aí ela me mandou uma foto dele com o anzol fincado na boca", contou Natália nos stories do Instagram.

A influencer seguiu contando sobre o susto: "Na hora, minha perna estremeceu, falei com a mulher da loja: 'eu preciso ir embora'. Era uma trela que estava fincada na boca dele, tem três anzóis. Ele estava pescando no condomínio. A sorte é que não puxou de volta senão teria rasgado [a boca]. Cheguei e ele estava com a trela, o anzol de três pontas, com sangue escorrendo, assustado".

Legenda: Natalia compartilhou imagem da ferida do filho Foto: Reprodução/Instagram @nataliaftoscano

Toscano foi com o filho mais velho ao hospital e então contou ao pai sobre o acidente. "Enfiei ele no carro. Liguei para o Zé e falei: 'me encontra no hospital'. Socorro, Deus. Meu estômago embrulhou, minhas pernas bambearam", explicou ela.

"Chegou lá, os médicos examinaram, ele não tinha dor, estava bem, precisou passar por um procedimento, a gente precisou dar uma sedada nele no local, anestesia local, abrir e tirar. Já estou em casa, ele está bem, de boquinha inchada. Os sustos que mães e pais passam", complementou.

Veja também

Acidente com Zé Neto

Outro acidente assustou a família do sertanejo já neste mês, quando Zé Neto capotou o carro após uma colisão na BR-153, na cidade de Fronteira (MG). O sertanejo precisou ficar internado por seis dias. Nesta semana, ele voltou ao médico para uma avaliação das sequelas.

"O pulmão ainda está contundido, vocês veem que ainda estou meio ofegante, ruim para falar, mas, graças a Deus, dos males, o menor", demonstrou Zé Neto nas redes sociais.