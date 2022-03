Filho de Solange Almeida deixa casa da mãe no Ceará para viver de música em São Paulo

Rafa Almeida, filho da cantora Solange Almeida, inicia um novo período da vida em São Paulo. Cantor e compositor, ele deixou a casa da mãe para viver uma nova fase da carreira na capital paulista.

Recentemente, Rafa Almeida gravou DVD em São Paulo. A produção audiovisual teve ajuda do produtor musical Dudu Borges, conhecido por atuar com diversos nomes do sertanejo.

Solange Almeida mora em um condomínio no município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza.

Assista:

No Instagram, Solange Almeida publicou um vídeo ao lado do filho falando sobre o momento. "Dessa vez ele está indo de vez para São Paulo. para andar com os projetos. Dudu cuida desse menino, não deixa beber, não deixar farrear", declarou a forrozeira.

Apaixonada pelo filho, Solange Almeida falou que o quarto de Rafa seguirá sendo arrumado todos os dias. "Seu quartinho vai ficar aqui com todas as suas coisas. Vamos limpar o quarto todos os dias como se estivesse aqui".

Veja um dos trabalhos de Rafa:

Carreira profissional

Rafa Almeida resolveu assumir os vocais das próprias letras nos últimos anos em vídeos no Instagram. A pandemia do coronavírus acabou atrasando os planos de lançamento como solista. Em 2021, ele decidiu profissionalizar o trabalho.

Legenda: Rafa Almeida na casa de Solange Almeida no Ceará Foto: Reprodução/Instagram



Desde 2020, Rafa Almeida ingressou em faculdade de música e se uniu a um dos maiores nomes da produção musical do sertanejo, o sul-mato-grossense Dudu Borges.