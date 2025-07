Filha de piloto morto em acidente com Marília Mendonça confirma divisão do seguro: 'Não foi justo'

Vitória Drumond Medeiros, filha do piloto que estava no acidente que matou Marília Mendonça em 2021, usou o Instagram para falar sobre o suposto acordo extrajudicial que Dona Ruth — mãe da cantora — propôs às famílias das demais vítimas. A filha de Geraldo Medeiros Júnior confirmou que foi pedido 50% do valor do seguro que deveria ser destinado originalmente à família dos mortos na queda da aeronave da sertaneja.

No início do vídeo, ela explanou como deveria ter sido a divisão: "O seguro tinha um milhão de dólares a ser repartido, eram cinco vítimas do acidente, e era um seguro por morte. Ou seja: divide entre as cinco vítimas e os respectivos que tenham que receber. Por exemplo, no caso do meu pai, eu, a minha madrasta e os meus dois irmãos. E assim cada família tinha seus dependentes ali".

Porém, conforme Vitória, "a parte da Marília Mendonça pediu 50% disso".

Veja fala de filha de piloto:

Vitória declarou que, na reunião, não concordou com a proposta da mãe de Marilia.

Para mim não foi justo. A gente tinha que fazer um acordo senão ia para a Justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento que eu pude. Eu falei: 'isso não é justo. Porque é um seguro por morte, então tem que dividir. Não é de acordo com outros fatores'. Foram cinco vítimas e todas as vidas valem igual, independente de quem foi na Terra. Por exemplo, na minha casa, o provedor foi embora, que era meu pai. Graças a Deus, hoje eu tenho a minha avó que me ajuda, mas são os provedores das nossas casas, né? Tinha só a Marília de mulher, os outros eram todos homens Vitória Drumond Filha de piloto que morreu em acidente com Marília Mendonça

Vitória Drumond ainda disse que, por conta da falta da ajuda financeira do pai, acabou desistindo do curso de Medicina que pretendia fazer.

"Fui contrária a essa decisão porque, para mim, não era justo, até porque eu acho que a parte da Marília era a que mais tinha dinheiro ali, sabe? As outras famílias tinham menos, precisavam mais. O meu provedor foi embora. Esse dinheiro ia ajudar muito cada uma das famílias", declarou a filha do piloto.

Relembre dia do acidente aéreo de Marília Mendonça:

O que diz Dona Ruth?

Ao portal Hugo Gloss, na terça-feira (8), o advogado de Dona Ruth declarou que as informações referentes à divisão do seguro de vida do acidente são "inverdades". Conforme Robson Cunha, o dinheiro do seguro está na conta de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, desde o acidente.

Ainda segundo o advogado, o caso foi tratado diretamente com os herdeiros das vítimas. Ele, porém, não informou se o valor depositado na conta corresponde a 50% do valor total do seguro. Robson também não deu detalhes sobre a divergência dos valores informados por Feltrin.

"Essa informação é totalmente inverídica! D. Ruth não ficou com nenhum centavo, todos os valores recebidos foram na conta do Léo e lá permanecem até hoje. O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília e lá permanece até hoje", afirmou o advogado.

Ainda de acordo com Robson, existe uma "campanha para difamar sua cliente". "O único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades", concluiu.