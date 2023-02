Filha caçula de Xand Avião ganha aniversário com temática mística para celebrar 11 anos

Bebella Temoteo, filha caçula de Xand Avião e Isabele Temoteo, comemorou 11 anos na quinta-feira (23) e ganhou uma festa de aniversário com a temática "crystals mystic party".

A mãe da jovem registrou toda a festa em seu Instagram. Bebella usou look na cor azul Tiffany, combinando com a decoração do aniversário, e desenvolvido pela marca na qual Isabele é diretora criativa. A cor foi escolhida devido às cores da pedra do signo de Bebella, que é pisciana.

A festa aconteceu na casa da família, em Fortaleza, e reuniu amigas da aniversariante. Dentro do tema, a lembrancinha do aniversário foi um óleo essencial de lavanda com pedras místicas. Isabele mostrou que a festa só acabou na manhã desta sexta-feira (24), com a turma de amigas indo para a escola.

Nas redes sociais, Bebella ganhou homenagem da mãe. “Tudo de mais lindo e especial na sua vida, minha pisciana linda, sensível, empática, intuitiva, vaidosa, inteligente, sonhadora… Ela transborda emoções. Você é fonte de inspiração, filha! Te amo mais que tudo! Feliz 11 anos”.