Expocrato 2022: programação desta quinta (14) tem Zé Felipe e Pedro Sampaio

Muito forró e funk vão agitar o Festival Expocrato 2022 nesta quinta-feira (14). Pedro Sampaio, Zé Felipe, Zé Vaqueiro, Matheus Fernandes e Limão com Mel são as principais atrações do evento hoje, que segue com grandes artistas na programação até domingo (17).

Nomes como Ludmilla, Luísa Sonza, Leo Santana e Dilsinho já passaram pelo palco do festival e reuniram multidões na plateia. O festival acontece no Crato, na Região do Cariri, interior do Ceará.

Assista aos shows de Zé Felipe, Zé Vaqueiro e Pedro Sampaio na Expocrato

A transmissão dos shows ao vivo começa às 21h30.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS DIAS

Sexta (15/7)

Xand Avião

Taty Girl

Calcinha Preta

Dorgival Dantas

Sábado (16/7)

Gusttavo Lima

Xand Avião

Mari Fernandez

Jonas Esticado

Domingo (17/7)

João Gomes

Tarcísio do Acordeon

Vitor Fernandes

Dennis DJ

West Reis