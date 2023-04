Ex de João Gomes, Ary Mirelle comenta em post do cantor com música feita pra ela

O cantor João Gomes publicou no Instagram, nesse domingo (16), um vídeo cantando a música “Deusa de Itamaracá”, que compôs para a ex-namorada, Ary Mirelle. Nos comentários, a própria Ary deixou uma mensagem para o ex: “Essa”, escreveu ela, usando um emoji de coração.

Legenda: Ary Mirelle comentou em post do cantor com a música feita pra ela Foto: Reprodução

Os fãs também perceberam que João Gomes deletou o post que anunciava o término com Ary Mirelle, publicado na última quinta-feira (13). “Apagou a postagem do término. Espero que seja novidade”, escreveu um. “Ele apagou o post do término… Será que voltaram? Eu já estou me iludindo, achando que sim”, publicou outra.

Pedido

No domingo, Ary chegou a postar vídeos pedindo o fim dos ataques nas redes sociais por conta do término do relacionamento com o cantor.

Sem dar detalhes sobre a quem estariam sendo destinadas às acusações do público e visivelmente abalada, Ary disse que ninguém tinha nada a ver com o fim do namoro.