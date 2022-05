Esposa de Aleksandro posta vídeo do sertanejo com a filha de 1 ano: 'tão presente em nossas vidas'

A viúva do cantor sertanejo Aleksandro, morto em um acidente de ônibus há uma semana, compartilhou com os seguidores do Instagram um vídeo da filha mais nova do casal, Maya, de 1 ano.

O registro feito por Tatiele Toro mostra uma sequência de momentos entre pai e filha, desde a homenagem que ele fez a pequena até as brincadeiras do dia a dia.

Os vídeos foram acompanhados de legendas, como "E assim eram nossos dias cheio de amor"; "Estava tão presente em nossas vidas"; "Cada recordação que enche o de saudade".

Acidente

O acidente ocorreu no último dia 7 de maio no km 402 da Rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior de São Paulo. O coletivo vinha de Tijucas do Sul (PR) com rumo a São Pedro (SP) com 19 passageiros a bordo.

Seis pessoas morreram no sinistro, entre eles o cantor Aleksandro. As demais vítimas foram os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto. Também faleceram no local, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

Já Conrado, dupla de Aleksandro, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, Interior de São Paulo.

Segundo a namorada, ele se lembra de algumas cenas do acidente: "Meu João acordou, está consciente e muito abalado com o ocorrido, ele se lembra de algumas cenas, mas, na medida do possível, está bem".

Boletim médico emitido na última quinta-feira (12) diz que o artista está lúcido e respirando sem aparelhos. Ele vem apresentando evolução e estabilidade clínica. O hospital informou que novas cirurgias estavam descartadas.