Em entrevista, Nattan mostra machucados que ficaram após salto no meio do público

O cantor Nattan se jogou no meio do público no último fim de semana, durante show no São João de Campina Grande (PB). Na segunda-feira (10), em uma entrevista, o artista mostrou os machucados pelo corpo após a brincadeira.

“Me joguei lá em Campina Grande e olha isso aqui. Arranhão, tapa na cara, mas na hora é bom, a gente sente depois. Na hora, a gente sente só energia. Nattanzinho é isso, estar no meio do povo, com a galera, e sempre vai ser assim”, disse ele, antes da apresentação que fez na cidade de Itabaiana (SE).

Veja também É Hit Cristiano se recupera bem após cirurgia para retirada de vesícula biliar, diz esposa

Nas redes sociais, Nattan deixou registrado o exato momento que se jogou no meio dos fãs. Nas imagens, é possível ver a preocupação dos seguranças que estavam acompanhando o artista. “O Nattan zerou o São João e hoje ainda é 9 de junho”, escreveu uma fã nos comentários da publicação.

“Os seguranças entrando na justiça para pedir insalubridade depois disso”, disse outra pessoa.