Eduardo Costa assume namoro com a influenciadora Mariana Polastreli

O cantor Eduardo Costa e a influenciadora Mariana Polastreli assumiram que estão namorando. No mês passado, ela foi apontada como affair do sertanejo, mas ambos negaram a informação. Nesse último fim de semana, a loira publicou stories no Instagram avisando: "Ele tem dona".

"Estamos juntos… e Deus abençoe o fim de semana de vocês, que dê muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor. E que vocês continuem com muita saúde, viu?”, disse o cantor, que aparece ao lado da nova namorada nos registros.

Na mesma sequência de stories, Mariana ainda brincou: "Está lindo! Fala que está lindo, gente? Está lindo, mas tem dona”.

Divórcio de Mariana Polastreli

Nessa segunda-feira (26), Mariana Polastreli comentou que se divorciou do empresário Eduardo Polastreli no mês passado, e afirmou que está dividindo a guarda de seus três filhos com o ex-marido.

"Apenas o meu mais velho [Luiz Henrique] optou nesse primeiro momento a continuar morando com o pai, mas mesmo assim a guarda é compartilhada. Theo e Pedro estão sob minha guarda, que também acaba compartilhada por opção minha", escreveu em resposta a uma pergunta no Instagram.

"Minha intenção a todo momento era e é facilitar, diminuir qualquer impacto que pudesse atingir meus filhos", completa a influenciadora. Eduardo Costa é apontado como pivô da separação do casal.

Suposta traição com Eduardo Costa

Segundo informações do colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, que revelou o namoro de Costa e Mariana, a influenciadora teria traído o ex-marido Eduardo Polastreli, com o sertanejo.

Polastreli afirmou que em junho a ex-mulher saiu de casa levando o filho mais novo, afirmando que iria para a casa da mãe, mas nunca mais voltou. A loira negou os boatos de traição.

Costa também respondeu a polêmica na época: “Isso é tudo lenda desse cara… Ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai”, explicou o sertanejo.

Desabafo de Mariana

Também em entrevista com Léo Dias, Mariana disse estar se sentindo "linchada" nas redes sociais. Além disso, comentou que a separação não ocorreu como divulgado inicialmente.

"Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. As pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir. Nada disso aconteceu, e se tivesse acontecido, qual o direito que elas têm?", pontuou.

A influenciadora contou ainda que o filho mais velho, de 13 anos, está triste com a situação. "Meu filho está sofrendo. A gente conversa de madrugada e ele desabafa comigo", disse.

Mariana contou que, agora, está morando no interior do Espírito Santo, já contratou advogado e deve dar entrada a um processo de calúnia e difamação contra o ex-marido.