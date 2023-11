Ebony critica rappers brasileiros em música e viraliza; veja trechos da letra

Após o lançamento da música "Espero Que Entendam", a rapper Ebony se tornou alvo de muito debate no cenário musical. Isso porque a artista criticou colegas de profissão, como Filipe Ret, Baco Exu do Blues e Djonga. "Todos pagam pau pra mim, mas não me chamam pro feat", escreveu na canção.

Como o rap que Zé Felipe fez em abril deste ano para Evaristo Costa, a música de Ebony é uma diss track, ou seja, uma faixa feita com o objetivo de criticar ou provocar. Na canção, ela coloca em pauta a visibilidade das mulheres no rap.

Na música, em verso direcionado a Baco Exu do Blues, ela canta: "Soube que o Baco disse que eu sou superestimada por ser sudestina. Mas me botou nos melhores pra eu ver a rotina. No início achei que era onda, aí ele foi e fez um feat. com a Luísa Sonza. P*rra, vida, por favor se manca, sustenta tua banca".

Artistas elogiam a música

Os fãs ficaram ansiosos com a resposta dos rappers. No Twitter, Baco Exu do Blues elogiou a artista, mas depois apagou a publicação: "Espero que depois de hoje toda essa galera continue consumindo o trampo da Ebony e de outras minas. Foi brabo, me lembrou 2016".

Já Filipe Ret deixou um recado nos stories: "Aí, Ebony, amassou. Tirou onda, Ebony. Papo reto, o pique é esse mesmo. Faz o teu som, faz a tua verdade, tá ligado? Quem sou eu pra falar qualquer coisa, também, pra te aconselhar alguma coisa. Mas tá de parabéns, marolou, tirou onda. Sucesso".

No entanto, os fãs criticaram a resposta formal, desejando outras diss tracks. "Responde na letra, pô. Movimenta a cena, testa a caneta sem ferir alguma minoria", publicou um internauta no X (ex-Twitter).