Doadores de sangue são convocados para ajudar Paulinha Abelha em Sergipe; saiba como doar

O Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) convocou, na noite de segunda-feira (22), a população para doar sangue O+ ou O- para Paulinha Abelha. Ela segue internada por problemas renais em hospital privado de Aracaju.

Em publicação no Instagram do IHHS, a instituição pede que os interessados em ajudar procurem uma das unidades de doação de sangue. O atendimento acontece e segunda a quinta, de 7h às 17h; sextas até 16h; e sábado de 8h às 12h.

Caso existam grupos de mais 10 de pessoas para doar, por favor, o IHHS pede que entrem em contato pelo WhatsApp para agendar.

Veja informações para doar:

Em boletim médico, divulgado às 18h de segunda-feira (21), foi informado que a cantora mantém quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte dialítico.

Ainda segundo comunicado, o estado de saúde da cantora permanece em processo de investigação clínica.

Suspensão de agenda de shows

Em comunicado, divulgado na segunda-feira (21), a direção da banda Calcinha Preta anunciou a suspensão dos compromissos do grupo de forró agendados até o dia 10 de março.

Ainda em fevereiro, o grupo de forró tem apresentação marcada na Arena Sertaneja — em São Paulo (SP).

Em abril, a banda tem duas apresentações marcadas no dia 20 de abril: uma no Espaço das Américas e outro show no evento "TBT" do cantor Wesley Safadão.