Do ronco ao banho, Claudio Ney e Juliana revelam intimidades do casal no São João

A dupla de forró Claudio Ney e Juliana fez estreia no São João de Maracanaú na noite de sábado (30). Em entrevista à coluna, antes de subir ao palco, os artistas falaram sobre a expectativa para a apresentação, a agenda lotada de junho e até sobre curiosidades da convivência como casal durante as viagens.

“É a nossa primeira vez aqui no São João de Maracanaú. Estamos felizes, ansiosos, com a expectativa lá em cima. Inclusive, agora, já estamos indo para o palco para começar um showzão, se Deus quiser”, afirmou Juliana.

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Além da estreia no tradicional evento cearense, a dupla revelou que terá uma maratona de apresentações durante o período junino. Segundo os artistas, a agenda inclui shows em estados como Pernambuco, Piauí, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Ceará.

“É muito canto, viu? Graças a Deus. Tem todo o Nordeste e ainda pegando Minas Gerais. Está show”, destacou Claudio Ney.

Casal na estrada

Durante a conversa, os cantores entraram na brincadeira ao responder perguntas sobre a convivência nos ônibus de viagem. Questionados sobre quem ronca mais, os dois divergiram.

“Ela”, respondeu Claudio Ney. “Deixa de mentir. É ele. Eu nem ronco, gente”, rebateu Juliana.

O cantor, porém, insistiu: “Eu assumo que ronco. Agora ela não assume. Ela ronca também”.

Já quando o assunto foi quem passa mais tempo sem tomar banho entre uma viagem e outra, Juliana assumiu o posto. “Sou eu. Porque ele toma banho toda hora. Se tomar banho e descer, quando volta já quer tomar outro para dormir”, brincou.

Forró o ano inteiro

Apesar da temporada junina inspirar adaptações no repertório, Claudio Ney destacou que a essência do show permanece a mesma durante todo o ano.

“O forró é o mesmo. Claro que quando entra o São João a gente dá uma ativada, coloca alguns blocos mais juninos, mas a ideia é a mesma. A gente toca forró hoje, amanhã e sempre”, afirmou Claudio Ney.

Segundo ele, participar de grandes festejos juninos é a realização de um sonho para a dupla. “A gente está muito feliz em participar de alguns São João que antes nem sonhava em participar. Deus é tão maravilhoso que vai colocando caminhos para a gente seguir”, disse.

Música indispensável no São João

Ao ser questionado sobre qual música não pode faltar em um show junino, Claudio Ney foi direto ao responder: “Tutano”.

“O ‘Tutano’ no forró e no São João. Foi uma das músicas que ajudou a alavancar o nosso trabalho. A gente tem que tocar sempre porque é um forró legítimo, original”, explicou o cantor.

Para os casais que gostam de dançar agarradinhos, a indicação da dupla é um bloco especial dedicado aos clássicos do forró. “O forró das antigas. A turma adora dançar coladinho”, afirmou Juliana.

Ônibus ou avião?

Encerrando a entrevista, os artistas também falaram sobre o meio de transporte preferido para enfrentar a extensa agenda de shows.

“Pela rapidez, avião. Pelo conforto, o nosso ônibus. Então depende. Se tem que ser rápido, avião. Se dá para ir com mais calma, ônibus”, resumiu Claudio Ney.

A dupla subiu ao palco logo após a entrevista para fazer sua primeira apresentação no São João de Maracanaú, um dos maiores festejos juninos do Ceará.