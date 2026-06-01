Vicente Nery admite excesso de bebida e pede desculpas por abandonar show em PE
Cantor prometeu retornar em cidade para um novo show e doar cachê.
O cantor Vicente Nery afirmou, na tarde desta segunda-feira (1º), que havia ingerido bebida alcoólica além do limite durante a apresentação no Festival do Cuscuz, em Angelim, no Agreste de Pernambuco. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista pediu desculpas pelo comportamento no palco, reconheceu que errou e prometeu voltar à cidade para realizar um novo show para o público.
A manifestação ocorre após a repercussão de vídeos que mostram o cantor defendendo o jogador Neymar, afirmando que a Seleção Brasileira sem o atacante “não vale nada”, arremessando um violão ao chão e deixando o palco durante a apresentação realizada na última sexta-feira (29).
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No vídeo divulgado nesta segunda, Vicente Nery assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e disse que o consumo excessivo de álcool influenciou na atitude.
“Eu bebi, passei do limite, quero pedir desculpa e quero voltar aí em Angelim para fazer um grande show para vocês”, declarou.
Doação de cachê
O cantor também afirmou que nada justifica o episódio e reforçou o pedido de desculpas ao público da cidade.
Além disso, Vicente Nery revelou a intenção de doar o cachê da apresentação para alguma instituição que beneficie a população local.
“Esse cachê eu quero doar para alguma entidade, para igreja, para algo que traga benefício à sociedade”, afirmou.
Até o momento, não há data definida para o novo show e para a possível doação anunciada pelo cantor.