DJ Ivis, radicado no Ceará, assina contrato com Sony Music

Um dos nomes em ascensão no mercado musical, DJ Ivis, dono do hit “Esquema Preferido”, que conta com mais de 170 milhões de execuções nas plataformas digitais, além de ter três músicas no Top 200 do Spotify, assinou contrato com a Sony Music Brasil. Também produtor musical, ele ascendeu musicalmente com sucessos produzidos para Xand Avião.

“É uma alegria e um prazer assinar com o DJ Ivis, um produtor tão jovem e tão talentoso, que já é reconhecido como um dos grandes do Brasil. Em pouco tempo já emplacou diversos sucessos e, com certeza, nossa parceria vai gerar ainda mais alegrias e mais músicas no topo dos charts. Bem-vindo à família Sony Music querido DJ Ivis!”, afirmou Paulo Junqueiro, presidente da Sony.

O artista comemorou a assinatura: "Eu ouvi mundo... agora sim... felicidade grande em fazer parte do time de sucesso da Sony Music, forró pro mundo, música pro universo, Sony e DJ Ivis juntos: já sabem que é hit!”.

Bruno Baptista, diretor artístico da gravadora, também comentou: "É uma alegria ter DJ Ivis fazendo parte da família Sony Music. Ele é um artista completo, compositor, multi-instrumentista, cantor e produtor que colocou o forró/piseiro como fenômeno nacional. Sorte a nossa!”.

História de persistência

DJ Ivis, Iverson De Souza Araújo, nasceu em Santa Rita (PB). Em nove anos de carreira, o artista tem no currículo composições do cantor Xand Avião como “Gordinho Gostoso” e “Solteiro De Novo”, além de fazer parte de alguns sucessos do momento como “Esquema Preferido”; “Não Pode Se Apaixonar”, com Xand Avião e Mc Danny; “Me Chama Mozão”, com Naiara Azevedo; e “Falei Pra Tu”, parceria com Diego e Arnaldo.

Os números de DJ Ivis também crescem mensalmente. São mais de 550 mil inscritos no canal do YouTube, com mais de 166 milhões de views, sendo o 30º artista mais assistido e “Esquema Preferido” em nona posição nas "Top Músicas" do YouTube, figurando há 34 semanas no ranking.



Já no Spotify são mais de 6,5 milhões de ouvintes mensais e “Esquema Preferido” esteve na 1ª posição por 20 dias seguidos, desde 1º de fevereiro como a música mais ouvida da plataforma no Brasil.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

