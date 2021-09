Defesa de DJ Ivis rebate críticas de Pamella Holanda sobre falta de repasses à filha

A defesa do cantor DJ Ivis divulgou nota, no fim da tarde desta terça-feira (28), em resposta à Pamella Holanda, que criticou demora da Justiça sobre pedido de medida protetiva aberto contra o artista. Em comunicado, os advogados negaram que ele não esteja realizando o pagamento de quantias destinadas à filha e à ex-esposa.

Publicado nas redes sociais de Iverson, o posicionamento cita que os comentários sobre o processo tramitam em segredo de justiça, mas expõe os valores que teriam sido depositados pelo cantor.

"Desde julho são realizados depósitos judiciais na conta vinculada ao juízo do Eusébio, tem-se até a presente data a quantia total de R$ 19.000, e na próxima quinta-feira totalizarão a quantia de R$ 24.000 pagos", diz a nota. Veja:

O mesmo comunicado fala ainda sobre outras questões relacionadas à fala de Pamella Holanda. "No dia 28/07/2021 foi oferecido em juízo um apartamento para moradia de sua filha e da ex-companheira e mantidos os pagamentos do plano de saúde de ambas", relata a defesa.

Sem pertences

Entretanto, segundo Pamella, nenhum valor teria sido recebido por ela até o momento. Os provisórios, que são a pensão da filha do ex-casal, e até mesmo a solicitação de afastamento não teriam passado por deferimento da Justiça até então.

"Eu me indigno com a lentidão no meu caso, de uma medida protetiva de urgência, de 48 horas, que há quase três meses não sai do papel", argumentou a influenciadora.

Legenda: De acordo com a universitária, além da solicitação para o afastamento do meu ex-marido de residência, foi pedida também os provisórios, que não significa a pensão de Mel, filha do ex-casal Foto: Reprodução/Instagram

Além disso, ela disse não ter ficado com nenhum dos bens após ter deixado a residência onde morava com o produtor musical. Pamella relata que saiu do local com os pertences em um saco de lixo.

"Eu não fiquei com casa, carro, nada, não. Aluguei e mobiliei este apartamento com o dinheiro do meu trabalho. Eu não estou pedindo nada. É obrigação dele (DJ Ivis). Só estou cobrando. Amanhã vou trabalhar, porque tem contas a serem pagas", completou.

Protelação

Pamella Holanda afirmou nos vídeos entender que a Vara da Comarca do Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza, onde o processo é analisado, é responsável por diversos outros, mas critica a protelação no parecer, já que o caso que a envolve gerou repercussão.

"Estou muito chateada. Hoje, entendo e dou 1.000% de razão. Não queria, mas eu dou razão a todas as mulheres que não denunciam o marido, ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro. Por quê? Porque a Justiça no nosso país não anda. Ela não vai para frente. As coisas, parecem que só são resolvidas quando têm repercussão, quando a internet abraça. Quando vai para Twitter, fica em trending topics (assuntos mais falados). Eu não aguento", externou.