Cristiano, da dupla com Zé Neto, recebe alta e fala sobre perda de olfato por conta da Covid-19

O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, falou no Instagram, na tarde de domingo (28), sobre o período de internação após o diagnóstico da Covid-19. Ele agradeceu os fãs pelas orações e também sobre a perda do olfato. Ele recebeu alta, na manhã deste sábado (27), após ficar internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

"Quero passar aqui para agradecer do fundo do coração as orações, mensagens de otimismo, tudo o que foi publicado, obrigado. Estou bem, o pior já passou", declarou o sertanejo.

Ainda em vídeo, Cristiano também comentou que segue em isolamento social. "Tenho que me manter isolado mais uma semana por recomendação médica, pode ser que eu esteja transmitido aqui em casa. Estou de máscara aqui em casa, tirei só para falar com vocês, agradeço muito. Foi difícil, se cuidem, é uma doença muito sorrateira, silenciosa, quando você acha que está bem, não está. As coisas mudam de uma hora para outra".

O sertanejo ainda agradeceu e pediu apoio aos profissionais de saúde que estão na linha de frente contra a doença. "Passando mesmo para agradecer e continuar orando por todos os irmãos que estão passando pela dificuldade. Agradecer muito as equipes médicas, o corpo de enfermagem. Vocês não têm ideia da luta que eles estão. A gente fala muito em leito, tem leito, mas não tem profissional. Muitos adoeceram, muitos estão exaustos, estão no limite", declarou.

Por fim, Cristiano pediu respeito aos fãs sobre seguir os protocolos sanitários contra a doença. "Vamos ter empatia, você pode ser assintomático, mas pode transmitir para alguém que não vai ser assintomático e vai sair no prejuízo grande. Embora com cepa nova, acho difícil ter assintomáticos daqui apara a frente, a coisa está realmente feia. Vamos ter amor ao próximo, empatia e se cuidar, porque o vírus não está para brincadeira".

30% dos pulmões comprometidos pela Covid-19

Durante a internação do companheiro de palco, Zé Neto publicou vídeos no Instagram para falar sobre o estado de saúde do amigo. Cristiano chegou a usar oxigênio na internação por conta dos pulmões comprometidos pela Covid-19.



"Ele foi internado porque a saturação dele chegou a 83%. Ele ainda está no oxigênio. O pulmão dele está 30% comprometido. A saturação dele está entre 90 e 95%. O ideal acho que é 96%. Se Deus quiser, logo ele está em casa", declarou Zé Neto em stories do Instagram na época.

