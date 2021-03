Simone e Simaria marcam live para abril com participações; saiba o que tocará na transmissão

As irmãs Simone e Simaria anunciaram a primeira live do ano produzida por elas. No dia 4 de abril, no domingo de páscoa, as coleguinhas irão cantar em apresentação virtual com convidados.

Na transmissão, as irmãs irão apresentar o repertório do álbum "Debaixo do Meu Telhado". No setlist, letras como "Foi Pá Pum", "Na Classe", "Aí lascou", "Presente de Deus", entre outras canções.

A live também terá participações de nomes em ascensão na música. Do Ceará, Tarcísio do Acordeon foi confirmado na transmissão. De Campos Sales (CE), aos 27 anos, ele despontou no mercado musical em 2020. Com a letra "Nêga", composição sobre um relacionamento em crise, ele atraiu olhares e parcerias de Xand Avião e Wesley Safadão.





De Salvador (BA), Tierry também foi uma dos cantores convidados da live das coleguinhas. O baiano é responsável por assinar sucessos das irmãs no projeto "Bar das Coleguinhas", entre outros. No ano passado, ele ganhou o topo dos aplicativos com a canção "Rita".

Novo DVD guardado

Além do "Debaixo do Meu Telhado", a dupla já tem na manga o DVD "Bar das Coleguinhas 2". A produção foi gravada no início de 2020, antes da pandemia do coronavírus. A intenção é lançar o produto audiovisual neste ano.

Ainda segundo as irmãs, em coletivas virtuais, o objetivo é tornar o projeto uma edição de festa. Algo que só será concretizado com o fim da pandemia.

