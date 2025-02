Uma mulher ficou ferida após o celular que estava no bolso traseiro da calça explodir enquanto ela fazia compras em supermercado de Anápolis (GO). O caso aconteceu no sábado (8).

As Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram quando o fogo tomou conta da calça da mulher.

Veja momento de explosão de celular:

O marido da jovem, que a acompanhava, relatou ao G1 que eles olhavam produtos quando ela sentiu um calor no bolso. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o desesperado da mulher correndo e buscando socorro.

Antes de tentar resolver o problema do aquecimento, o aparelho explodiu e pegou fogo rapidamente.

O marido da jovem contou ainda que ela foi encaminhada ao hospital para tratar de queimaduras de 1º e 2º graus.