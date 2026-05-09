Cantora da Calcinha Preta é internada e falta em show

A cantora Ohara Ravick informou, por meio de um vídeo publicado no Instagram na noite deste sábado (9), que está internada em Aracaju após ser diagnosticada com uma forte virose. Por conta do quadro de saúde, a artista anunciou que não conseguirá participar do show da banda Calcinha Preta previsto para acontecer em Piripiri, no Piauí.

Na gravação, Ohara explicou que começou a passar mal e acabou sofrendo uma desidratação, o que levou os médicos a recomendarem internação para acompanhamento e recuperação.

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“Eu tive uma virose forte e isso me desidratou. Então, os médicos preferiram que eu ficasse internada por alguns dias para poder me recuperar bem”, afirmou a cantora.

Mesmo afastada da apresentação, Ohara Ravick fez questão de agradecer o carinho do público piauiense e disse esperar reencontrar os fãs em breve. Segundo ela, o restante da banda está preparado para realizar o show normalmente.

A artista também tranquilizou os admiradores, conhecidos como “borboletas”, afirmando que está sendo bem cuidada e segue em recuperação.

“Não se preocupem, tá tudo bem. Eu tô me recuperando e estou sendo muito bem cuidada”, declarou.