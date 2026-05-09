Cantor sertanejo Adriano Muniz é encontrado morto dentro de casa, no DF

O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, dentro de seu apartamento no Distrito Federal na última quinta-feira (7). A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou a morte, segundo o Splash, do Uol.

Os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros Militar depois de perceberem a ausência de Adriano. Os relatos citaram que ele não abria a porta do apartamento há alguns dias.

No imóvel, também estiveram presentes equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constataram a morte.

Segundo os familiares, o sepultamento será realizado neste sábado (9), às 16h, no Cemitério Campo da Esperança.

Mal súbito

O caso está sendo investigado pela 38ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. No entanto, a família já informou, em nota, que o cantor faleceu após um mal súbito.

Eles ainda agradeceram as mensagens de apoio recebidas. “A família do cantor Adriano Muniz lamenta profundamente seu falecimento e agradece todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade neste momento de dor”, diz o comunicado.

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Anúncio de nova turnê

Duas semanas antes do falecimento, Adriano Muniz tinha anunciado uma nova turnê, a “Tour Recomeço”.

Em janeiro deste ano, ele publicou o desejo de estar cantando no palco do Réveillon.

"Que Réveillon meus amigos! Foi a confirmação que este ano de 2026 eu estarei cantando em cima deste palco no Réveillon deste ano! Podem anotar que a porta que Jesus abre, ninguém fecha! Anotem este nome ADRIANO MUNIZ! Tudo tem um porque!", escreveu