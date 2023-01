Cantor sertanejo é morto com 20 tiros na frente da noiva, em Manaus; entenda caso

O cantor sertanejo Igor Moreira, 29, foi assassinado em sua casa, em Manaus, com 20 tiros. A noiva do músico, Janaína Silva, presenciou o crime e relatou à Polícia Civil do Amazonas. Segundo ela, o casal foi surpreendido por criminosos que os abordaram na porta da residência e os obrigaram a entrar e entregar seus pertences.

O caso foi publicado pelo portal Notícias da TV, que detalhou que os bandidos procuravam uma arma e uma bolsa específicas na casa. Moreira chegou, inclusive, a ser seguido dentro do imóvel pelos bandidos, que, a todo momento, questionavam o artista sobre os itens.

Janaína lembra que o marido não entendeu o que os assaltantes queriam e, como resposta, levou vários disparos.

As autoridades de segurança investigam os suspeitos, que seguem foragidos, para entender o que motivou o crime. Ainda conforme a testemunha, o casal foi seguido pelos bandidos em um carro branco até sua casa.

Ao G1, o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da região, Ricardo Cunha, afirmou que as equipes investigam mais de uma possibilidade para a motivação do crime. Porém, não deram outros detalhes.

Quem era Igor Moreira?

Igor tinha pouco mais de dez anos de carreira. Ele cantava em bares de Manaus com um trio de músicos. Começou a se interessar pela música aos 13 anos de idade, quando ganhou um violão dos seus pais.

Sua carreira solo deslanchou aos 20 anos, segundo o Notícias da TV, com interpretações de letras autorais e de outros artistas. Em seu canal no YouTube, há vídeos cantando músicas de Bruno & Marrone e Luan Santana.