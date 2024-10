Cantor Pittybull é detido por suspeita de agredir ex-namorada com socos e mordidas

A Polícia Civil da Bahia investiga uma denúncia de lesão corporal envolvendo o cantor de pagode Gian Mário Ribeiro Salomão, mais conhecido como Pittybull, de 25 anos. Segundo informações do g1, Gian Ribeiro foi preso no domingo (27) em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, por agredir a ex-namorada, de 19 anos, com socos e mordidas.

A agressão foi testemunhado por moradores da cidade, que acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição da 10ª Companhia Independente esteve no local e confirmou o fato.

O agressor e a vítima foram levados para a 17ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Na unidade policial, o cantor foi autuado por crime de lesão corporal.

Gian Ribeiro foi submetido a exames corporais e está à disposição da Justiça. O advogado dele informou ao g1 que o cantor só vai se manifestar após a audiência de custódia.

Quem é Pittybull

O cantor reúne mais de 220 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil ouvintes no Spotify. A carreira de Gian Ribeiro é gerenciada pela A5 Produções, mesma produtora de outros nomes do pagode baiano, entre eles O Kannalha, O Polêmico, Rick Ralley e Zé Paredão.

Pelas redes sociais, a produtora se manifestou sobre o caso afirmando repudiar qualquer violência contra a mulher, e disse que aguarda o desenrolar das investigações para medidas cabíveis.

" Estamos comprometidos em promover respeito, igualdade e dignidade em todas as nossas ações e produções. Em relação ao caso do Gian Ribeiro, ‘O Pittybull’, aguardaremos o desenrolar das investigações para tomar todas as medidas que forem consideradas cabíveis. Reforçamos nosso compromisso com a verdade e a justiça e com a defesa dos direitos das mulheres", diz, em nota.