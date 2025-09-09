Cantor Luiz Marcelo é vítima de assalto e tem carro levado ao sair de academia em Fortaleza

O cantor Luiz Marcelo, que forma dupla sertaneja com o irmão Gabriel, foi vítima de um assalto na madrugada desta terça-feira (9) ao sair de uma academia, em Fortaleza. Segundo relatos da família, o crime ocorreu por volta de 0h40, próximo à Via Expressa, onde três homens armados renderam o artista e levaram carro, celular, relógio e até os sapatos dele. Apesar do susto, Luiz Marcelo não sofreu ferimentos.

A esposa do cantor, Camila Rossetti, usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido. "Obrigada por todas as mensagens e demonstrações de carinho. Luís Marcelo tá bem, embora ainda muito abalado com tudo. Foi um assalto quando ele saía da academia, por volta de 00h40. Três homens armados levaram carro, celular, relógio e até sapatos. Glória a Deus apenas bens materiais. Deus vai restituir, o que importa é a vida dele", escreveu.

Em outro comunicado, a família reforçou o alerta para possíveis tentativas de golpe.

"Se alguém entrar em contato se passando por ele, NÃO acredite e comunique às autoridades e à nossa equipe. As medidas já estão sendo tomadas. Obrigado pelo apoio e orações", dizia a publicação, feita em frente a uma delegacia da Polícia Civil.

Irmão diz que cantor 'está bem'

O irmão e parceiro musical, Gabriel, também falou sobre o caso em vídeo direcionado aos fãs: "Boa tarde pessoal, aí como vocês viram ontem teve essa situaçãozinha chata, mas graças a Deus nosso principal patrimônio que é a vida de Luiz Marcelo tá preservada, ele tá bem. Agradeço o carinho e apoio de todo mundo, se você quiser pode mandar uma mensagem aqui que a gente vai mostrar para ele e se possível mais tarde com mais calma a gente explica o que aconteceu, como aconteceu e de antemão mais uma vez agradeço o carinho de todo mundo".

De acordo com a família, o caso já foi registrado na Polícia Civil, que deve investigar o crime.