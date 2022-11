Cantor de forró morre após ter moto atingida por veículo em Ipueiras

O cantor Eudélio Maciel, 36, morreu após ser atingido por um veículo na rodovia CE-189, zona rural da cidade de Ipueiras (CE), na noite desta segunda-feira (28).

A Polícia Militar chegou a ser acionada. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve na ocorrência. Um procedimento policial foi registrado e a Delegacia Municipal de Ipueiras está a cargo das investigações.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), motorista do outro veículo fugiu. A Delegacia Municipal de Ipueiras investiga o caso.

Homenagem de companheira

Iranete Nascimento, a mulher do cantor, publicou homenagem ao companheiro no Instagram. "O adeus mais difícil da minha vida", escreveu ela.

Ela recebeu dezenas mensagens de conforto de amigos e familiares.

A SSPDS informou que a Polícia Civil apura o acidente de trânsito.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3685-1516, da Delegacia Municipal de Ipueiras.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.