Cantor da Calcinha Preta sofre acidente com peso em academia e leva seis pontos em região de olho

O cantor de forró Daniel Diau, voz da banda Calcinha Preta, passou por um susto durante um exercício de musculação. Em vídeo divulgado nas redes sociais, neste sábado (11), o forrozeiro aparece levantando peso e, após terminar a série e tentar encaixar o equipamento no suporte, o objeto cai no rosto do artista.

Diau sofreu um forte impacto no rosto. Nas imagens, ele chega a esboçar dor. O cantor estava com óculos escuros, mas não aparecem estilhaços no vídeo.

Assista:

Felipe Marques, um dos empresários da banda de forró, chegou a tranquilizar os fãs rede social: "Para todos que estão pergutando, tá tudo bem com Daniel. Não passou de um susto".

Corte superficial

Para uma melhor avaliação, Daniel Diau passou por exames médicos. "Já fez todos os exames. Tomografia, passou pelo oftalmologista, e tá tudo certo.

Com o impacto, o cantorteve um corte superficial no rosto. "Teve que tomar seis pontos no olho, mas já está liberado!", explicou o empresário.